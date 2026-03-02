Ieptec convoca aprovados em processo seletivo para atuação no interior do Acre

Aqueles que participaram da seleção do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), fiquem atento. A instituição divulgou, na edição desta segunda-feira (2), do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva na modalidade Profissional Bolsista Docente Horista.

As vagas são destinadas aos municípios de Plácido de Castro e Bujari, com contratos previstos pelo período de 12 meses.

Plácido de Castro

Para o município de Plácido de Castro, a convocação é referente ao código 063-PL-ADM, com carga horária total de 160 horas, na área de Mediação em Sala. Foram chamados os seguintes candidatos:

Nasilda Andrade de Melo Souza – 2º lugar (nota 58)

Gleyciane Bezerra da Silva – 3º lugar (nota 54)

Reurismar da Silva Santos – 4º lugar (nota 49)

A entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso deve ocorrer no CEPT João de Deus, localizado na Rodovia AC-40, km 03 – Cageacre, nos dias 2, 3 e 4 de março de 2026, das 8h às 12h.

Bujari

Já para o município de Bujari, a convocação corresponde ao código 016-BUJ-ENF, com carga horária total de 86 horas, também para Mediação em Sala.

Foi convocada:

Marileuda Gomes da Silva – 1º lugar (nota 60)

Neste caso, a entrega dos documentos deve ser feita na Unidade Central do IEPTEC, situada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, em Rio Branco, também nos dias 2, 3 e 4 de março, das 8h às 12h.

Documentação exigida

Os candidatos convocados devem comparecer munidos de original e cópia de documentos como diploma ou declaração de escolaridade, RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas das Justiças Eleitoral, Federal e Estadual (Cível e Criminal), comprovante de residência, conta bancária ativa em nome do candidato, cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), além de foto 3×4 e documentação comprobatória da situação funcional.

A não apresentação da documentação dentro do prazo pode resultar na perda da vaga, conforme regras estabelecidas no edital.

O processo seletivo tem como objetivo formar banco de cadastro reserva para atuação nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec em todo o estado.