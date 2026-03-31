31/03/2026
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Ieptec convoca aprovados em processos seletivos de Rio Branco e Tarauacá

Candidatos convocados têm os dias 31 de março, 1º e 6 de abril para apresentar a documentação exigida

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Ieptec convoca aprovados em processos seletivos de Rio Branco e Tarauacá
Ieptec convoca aprovados para atuação em cursos de educação profissional no Acre — Foto: Ascom/Ieptec

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (31), as convocações de candidatos aprovados em processos seletivos para profissional bolsista, docente e não docente. As vagas são destinadas às unidades de Rio Branco e Tarauacá.

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Os chamamentos são referentes aos editais nº 3/2025 e 4/2025. Os profissionais bolsistas docentes atuarão com mediação em sala de aula, enquanto os não docentes desempenharão atividades de apoio operacional nos cursos de educação profissional e tecnológica da Rede Ieptec.

Prazos e Documentação Os candidatos listados devem apresentar a documentação descrita nos editais e assinar o termo de compromisso nos dias 31 de março, 1º e 6 de abril, no horário das 8h às 12h.

Locais de Atendimento

  • Rio Branco: Unidade central, na Rua Riachuelo, 138, bairro José Augusto.

  • Tarauacá: Núcleo Tarauacá, na Rua João Pessoa, 1710, bairro Ipepaconha.

O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implicará na perda da vaga, conforme as regras estabelecidas nos respectivos processos seletivos.

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