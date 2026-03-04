04/03/2026
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Ieptec convoca aprovados para atuar como docentes em cidade do Acre; saiba mais detalhes

Selecionados têm até sexta-feira para entregar documentos e garantir vaga em curso profissionalizante

Foto: Reprodução

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) já podem se preparar: saiu, na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação para atuação como profissional bolsista docente mensalista em cursos de educação profissional no interior do Acre.

A chamada contempla vagas para Marechal Thaumaturgo, com carga horária de 20 horas semanais e período de contratação de 12 meses. Foram convocados os candidatos Claudomir de Souza Farias, classificado em 1º lugar com nota 96, e Maria Elita Barbosa da Silva Souza, também 1ª colocada em sua área, com nota 48.

Embora a atuação seja em Marechal Thaumaturgo, a entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso ocorrerão em Cruzeiro do Sul, no CEPT CEFLORE, localizado na Rua Paraná, nº 865, Av. 25 de Agosto. O atendimento será nos dias 4, 5 e 6 de março, das 8h às 12h.

Documentação obrigatória

Os convocados devem comparecer munidos de original e cópia de documentos como RG, CPF, diploma ou declaração de formação, título de eleitor, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, comprovante de residência, dados bancários e cadastro junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), entre outros itens exigidos em edital.

O processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva para atuação nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec. A convocação foi assinada pelo presidente da autarquia, Alírio Wanderley Neto.

VEJA A CONVOCAÇÃO:

