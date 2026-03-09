Ifac abre seleção para vagas residuais em cursos técnicos no campus de Sena Madureira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou o Edital nº 02/2026 que abre processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do campus de Sena Madureira.

As vagas surgiram após casos de transferência, desistência e evasão escolar, situações que acabaram deixando lugares disponíveis nas turmas. O processo é destinado à reopção de curso, permitindo que estudantes já matriculados na instituição solicitem a mudança de curso dentro do próprio campus. Podem participar apenas alunos que estejam cursando o 1º ano do Ensino Médio integrado no Ifac de Sena Madureira.

As inscrições serão realizadas nesta segunda-feira, 9 de março, de forma gratuita, no setor de Registro Escolar do campus, nos horários das 8h às 11h e das 14h às 17h. Estudantes menores de 18 anos devem realizar a inscrição por meio de seus responsáveis legais.

Ao todo, estão sendo ofertadas duas vagas: uma para o curso técnico em Administração e outra para o curso técnico em Informática, ambas no turno da manhã.

A classificação dos candidatos levará em conta a pontuação obtida no processo seletivo de ingresso do Ifac referente ao ano de 2026. O resultado deve ser divulgado no dia 10 de março, e a confirmação da reopção de curso ocorrerá nos dias 10 e 11 de março.

