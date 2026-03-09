09/03/2026
ContilPop
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué

Ifac abre seleção para vagas residuais em cursos técnicos no campus de Sena Madureira

Estão sendo ofertadas duas vagas: uma para o curso técnico em Administração e outra para o curso técnico em Informática

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou o Edital nº 02/2026 que abre processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do campus de Sena Madureira.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As vagas surgiram após casos de transferência, desistência e evasão escolar, situações que acabaram deixando lugares disponíveis nas turmas. O processo é destinado à reopção de curso, permitindo que estudantes já matriculados na instituição solicitem a mudança de curso dentro do próprio campus. Podem participar apenas alunos que estejam cursando o 1º ano do Ensino Médio integrado no Ifac de Sena Madureira.

As inscrições serão realizadas nesta segunda-feira, 9 de março, de forma gratuita, no setor de Registro Escolar do campus, nos horários das 8h às 11h e das 14h às 17h. Estudantes menores de 18 anos devem realizar a inscrição por meio de seus responsáveis legais.

Ao todo, estão sendo ofertadas duas vagas: uma para o curso técnico em Administração e outra para o curso técnico em Informática, ambas no turno da manhã.

A classificação dos candidatos levará em conta a pontuação obtida no processo seletivo de ingresso do Ifac referente ao ano de 2026. O resultado deve ser divulgado no dia 10 de março, e a confirmação da reopção de curso ocorrerá nos dias 10 e 11 de março.

 

@ricardo.amaral14

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.