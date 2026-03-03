Ifac nomeia novos técnicos e professores para reforçar campi no interior do Acre

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) publicou, nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União (DOU), duas portarias que oficializam a nomeação de novos técnicos administrativos e professores efetivos para diferentes campi no estado. As contratações reforçam áreas estratégicas como Administração, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Biologia, História, Informática e Letras/Inglês, ampliando o quadro permanente da instituição.

As nomeações constam nas Portarias de Pessoal nº 396 e nº 397, assinadas pelo reitor Fábio Storch de Oliveira e publicadas no Diário Oficial da União. Ao todo, foram convocados servidores para cargos de Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e para o magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com carga horária de 40 horas semanais – sendo dedicação exclusiva no caso dos docentes.

Técnicos reforçam setores administrativos e acadêmicos

Entre os nomeados estão assistentes de aluno para os campi de Tarauacá e Xapuri, assistente em administração, técnico de tecnologia da informação, arquivista e bibliotecários/documentalistas, que atuarão na Reitoria e nos campi de Xapuri, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

A chegada desses profissionais deve fortalecer o atendimento aos estudantes e a organização administrativa das unidades.

Professores para diversas áreas

Já para a carreira docente, foram nomeados professores nas áreas de Alimentos, Artes, Biologia, Contabilidade, Física, Geografia, História, Informática, Letras/Inglês, Sociologia e Zootecnia. Os novos docentes serão lotados nos campi de Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

A posse deve ocorrer em até 30 dias, conforme prevê a legislação federal. Caso o candidato nomeado não assuma dentro do prazo, a nomeação poderá ser tornada sem efeito.

VEJA OS NOMES: