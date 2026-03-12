12/03/2026
Ifac prorroga inscrições para Trilha Nacional de Pré-Incubação Brasil Inovador

A trilha de pré-incubação oferece orientação, capacitação e suporte para que participantes desenvolvam suas ideias

O programa é coordenado pelo Instituto Federal do Acre (IFAC) em parceria com outras instituições da Rede Federal
O programa é coordenado pelo Instituto Federal do Acre (IFAC) em parceria com outras instituições da Rede Federal | Foto: Ascom

Foram prorrogadas as inscrições para a Trilha Nacional de Pré-Incubação Brasil Inovador, iniciativa voltada para pessoas que possuem ideias inovadoras e desejam transformá-las em negócios reais. A oportunidade está sendo ofertada por meio do Edital PROINP/IFAC nº 03/2026.

O programa é coordenado pelo Instituto Federal do Acre (IFAC) em parceria com outras instituições da Rede Federal, com o objetivo de estimular o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de startups em diferentes regiões do país.

A trilha de pré-incubação oferece orientação, capacitação e suporte para que participantes desenvolvam suas ideias, aprendam sobre modelo de negócios e avancem no processo de criação de soluções inovadoras.

De acordo com a divulgação do edital, interessados devem acessar o formulário de inscrição e todas as informações detalhadas por meio do QR Code disponibilizado no material oficial. No local também estão descritos os critérios de participação, etapas do processo e orientações para inscrição.

A iniciativa conta ainda com apoio do Ministério da Educação e do Governo do Brasil, fortalecendo ações que incentivam o desenvolvimento tecnológico e a cultura empreendedora entre estudantes, pesquisadores e a comunidade em geral.

Os organizadores reforçam que a proposta é incentivar pessoas que têm projetos inovadores a darem o primeiro passo para transformá-los em realidade.

