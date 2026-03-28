Igarapé transborda e isola moradores de ramal na zona rural de Sena

As fortes chuvas que vêm atingindo o interior do Acre nos últimos dias provocaram o transbordamento de um igarapé na estrada Linha Seca, na zona rural de Sena Madureira, deixando moradores da região isolados neste sábado (28).

Um vídeo encaminhado à redação mostra o nível da água bastante elevado, cobrindo completamente o trecho do ramal e impedindo a passagem de veículos e pedestres. Com a via interditada, moradores não têm outra alternativa a não ser aguardar a redução do volume de água para retomar o deslocamento.

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Esse tipo de ocorrência é comum durante o período chuvoso na região amazônica, quando igarapés e rios apresentam elevação rápida no nível das águas. Além dos transtornos imediatos, o isolamento também impacta a economia local, especialmente para produtores rurais que dependem das estradas para escoar sua produção. Sem acesso, muitos acabam acumulando prejuízos.

Até o momento, não há informações sobre a intervenção de equipes no local. A expectativa dos moradores é de que, com a diminuição das chuvas, o nível do igarapé baixe e a passagem seja restabelecida nas próximas horas ou dias.

VÍDEO: