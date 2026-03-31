31/03/2026
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Igreja Católica define programação da Semana Santa em Sena Madureira

Durante os próximos dias, a comunidade católica terá a oportunidade de participar do sacramento da confissão

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— Foto: Reprodução

A programação da Semana Santa já está em andamento na Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira. A abertura oficial aconteceu no último domingo (29), com a tradicional celebração do Domingo de Ramos, que relembra a chegada de Jesus a Jerusalém, reunindo fiéis em procissão seguida de missa na igreja matriz.

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Durante os próximos dias, a comunidade católica terá a oportunidade de participar do sacramento da confissão, com atendimentos realizados nos turnos da manhã e da tarde até a sexta-feira (3), como forma de preparação espiritual para as celebrações principais.

A agenda litúrgica ganha maior intensidade a partir da Quinta-feira Santa (2), com a Missa da Ceia do Senhor, que marca o início do Tríduo Pascal. Na mesma noite, os fiéis também poderão participar da Vigília Eucarística, além de acompanhar a encenação da Paixão de Cristo, apresentada pelo grupo teatral Terra Nossa no pátio da igreja.

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Na Sexta-feira Santa, a programação inclui a Celebração da Paixão do Senhor, realizada à tarde, seguida da tradicional Procissão do Cristo Morto pelas ruas da cidade. À noite, o público poderá assistir novamente à dramatização que retrata os últimos momentos de Jesus.

Já no sábado (4), acontece a Missa da Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, simbolizando a ressurreição de Cristo.

Encerrando a programação, o Domingo de Páscoa (5) contará com duas missas na igreja matriz: a Missa do Alvorecer, nas primeiras horas da manhã, e a celebração da noite. Após a missa noturna, haverá mais uma apresentação teatral no pátio da igreja.

A Semana Santa é um dos períodos mais significativos para os cristãos, pois relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, sendo marcada por momentos de fé, reflexão e devoção.

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