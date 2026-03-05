A caminhada cristã dentro de uma visão pentecostal é marcada por uma certeza: servimos a um Deus que opera o impossível. No entanto, como bem ilustra a história de Neemias, grandes milagres atraem grandes oposições. O capítulo 6 de Neemias é um manual de sobrevivência para o cristão moderno que, cercado por ruídos e convites para “descer do muro”, decide permanecer firme na sua missão.

A reconstrução dos muros de Jerusalém não foi apenas uma obra de engenharia, foi um ato de restauração da dignidade de um povo. Neemias estava no estágio final, onde as brechas já haviam sido fechadas e apenas as portas ainda não estavam assentadas.

É justamente nesse momento crítico que os adversários, encabeçados por Sanabalat e Tobias, mudam o foco do ataque. Eles deixam de lado as ameaças de guerra e passam a usar a estratégia da diplomacia enganosa, tentando atrair o líder para um encontro no vale de Ono.

Essa realidade de combate espiritual e discernimento é o que sustenta a fé em cada Igreja Evangélica em São Paulo que busca viver o avivamento bíblico. Em meio a uma rotina exaustiva e pressões sociais, o fiel precisa ter o discernimento de que nem todo convite é uma oportunidade, e nem toda conversa amigável esconde boas intenções.

É importante mencionar que Neemias respondeu com autoridade que estava ocupado com uma “grande obra” e que não poderia parar para atender a quem desejava apenas atrasar o plano de Deus.

As ciladas da intimidação e o poder da resiliência

No relato sagrado, vemos que os opositores enviaram mensageiros por quatro vezes, e em todas elas receberam a mesma resposta negativa. Diante da firmeza de Neemias, a tática mudou para a calúnia.

Uma carta aberta foi enviada sugerindo que Neemias queria se tornar rei e se rebelar contra a Pérsia. Esse tipo de “fake news” bíblica tinha o objetivo de plantar o medo no coração do povo e fazer com que as mãos dos trabalhadores enfraquecessem.

O perigo das vozes internas e a falsa profecia

Um dos momentos mais tensos do capítulo 6 ocorre quando a oposição tenta usar a própria religiosidade contra o líder. Eles contrataram Semaías, que se fingiu de profeta para dizer que Neemias deveria se esconder no Templo porque sua vida corria perigo. Se ele tivesse cedido ao medo e entrado no Templo sem ser sacerdote, teria cometido um pecado e manchado seu testemunho.

A Igreja Pentecostal o Deus das Maravilhas ensina que o discernimento é a chave para não ser enganado por lobos em pele de cordeiro, mantendo os olhos fixos na Palavra de Deus e não nas ameaças humanas.

A vitória final e o reconhecimento das maravilhas

Apesar de todas as investidas, o muro foi concluído em tempo recorde: apenas 52 dias. O impacto dessa conquista foi tão profundo que os próprios inimigos ficaram abatidos e temerosos. Eles tiveram que reconhecer que aquela obra não era fruto apenas do esforço humano, mas que havia sido realizada pelo auxílio direto de Deus.

Essa é a essência do “Deus das Maravilhas”: Ele não apenas nos dá a força para trabalhar, mas ele confunde os opositores através dos resultados extraordinários da nossa obediência.

Mantendo o foco na grande obra

A lição que fica para todos nós é que o tempo de maior perigo é quando estamos prestes a terminar o que Deus nos mandou fazer. O cansaço físico e a pressão psicológica são ferramentas que o inimigo usa para nos tirar do propósito.

A oração de Neemias deve ser a nossa: “Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos”. Quando nossas mãos são fortalecidas pelo Senhor, nenhuma calúnia, carta aberta ou falso profeta pode interromper o fluxo das maravilhas de Deus em nossa vida e em nossa comunidade.