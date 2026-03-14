Imposto de Renda 2026: Prazo começa segunda; veja regras (16)

A contagem regressiva terminou e é hora de acertar as contas com o Leão. A partir da manhã desta segunda-feira (16), a Receita Federal abre oficialmente o sistema para o recebimento da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-calendário 2025). O prazo se estenderá até o dia 31 de maio, mas quem se antecipa garante prioridade na fila da restituição.

Aproveitando o fim de semana, milhões de brasileiros já estão organizando comprovantes e recibos. A expectativa do Fisco é receber um número recorde de documentos este ano, impulsionado pela facilidade da declaração pré-preenchida, que já traz informações de fontes pagadoras, despesas médicas e imobiliárias automaticamente para o sistema do contribuinte.

Para você não cair na malha fina e preparar sua papelada a tempo, o ContilNet detalha abaixo as principais regras e limites atualizados para a temporada de 2026.

📄 Quem é obrigado a declarar o IRPF em 2026?

A Receita Federal atualizou as faixas de obrigatoriedade. Deve enviar a declaração neste ano o cidadão residente no Brasil que, no ano de 2025, se encaixou em qualquer uma destas situações:

Recebeu rendimentos tributáveis (salários, aposentadorias, aluguéis) cuja soma foi superior ao limite estabelecido pela nova tabela da Receita.

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40.000,00.

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas (com regras específicas para pequenos valores).

Tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300.000,00.

💻 Como baixar o programa e fazer a declaração pré-preenchida

A Receita Federal já disponibilizou o Programa Gerador da Declaração (PGD) para download. A partir de segunda-feira (16), o contribuinte tem três caminhos para enviar seus dados:

Pelo Computador: Baixando o programa oficial no site da Receita Federal (disponível para Windows, Mac e Linux).

Pelo Celular ou Tablet: Através do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Online (Navegador): Acessando o portal e-CAC da Receita Federal, sem necessidade de instalar nada.

A grande dica de ouro: Utilize a declaração pré-preenchida! Para ter acesso a essa facilidade que reduz drasticamente o risco de erros, é necessário possuir uma conta Gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro.

💰 Dica para receber a restituição no 1º lote

Se você tem imposto a restituir, a ordem de pagamento prioriza idosos, pessoas com deficiência, professores e, logo em seguida, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX (a chave PIX deve ser obrigatoriamente o CPF do titular). Portanto, enviar a declaração logo na segunda-feira e usar o PIX é a garantia de dinheiro no bolso mais cedo.

Por: Redação