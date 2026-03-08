09/03/2026
Incêndio atinge depósito de loja e assusta moradores na manhã deste domingo no interior

Fogo mobiliza vizinhança

Incêndio em depósito de loja assusta moradores
Incêndio em depósito de loja assusta moradores/Foto: Reprodução

Um incêndio registrado na manhã deste domingo (8) provocou preocupação entre moradores de Boca do Acre, no interior do Amazonas. As chamas atingiram o depósito da loja Gazin, localizado na Avenida Amazonas, uma das vias mais movimentadas da cidade.

De acordo com informações iniciais, o fogo começou na área de armazenamento da empresa e rapidamente gerou grande quantidade de fumaça, chamando a atenção de quem passava pelo local e de comerciantes da região. Diante da situação, moradores se mobilizaram para ajudar no controle das chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros imóveis próximos.

A ação rápida da comunidade foi essencial para conter o incêndio e impedir que o caso tomasse maiores proporções. Apesar do susto e da movimentação no local, não houve registro de pessoas feridas. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

O episódio chamou a atenção de vários moradores, que acompanharam o trabalho para controlar o fogo ao longo da manhã.

