Incêndio atinge depósito de loja e assusta moradores na manhã deste domingo no interior

Um incêndio registrado na manhã deste domingo (8) provocou preocupação entre moradores de Boca do Acre, no interior do Amazonas. As chamas atingiram o depósito da loja Gazin, localizado na Avenida Amazonas, uma das vias mais movimentadas da cidade.

De acordo com informações iniciais, o fogo começou na área de armazenamento da empresa e rapidamente gerou grande quantidade de fumaça, chamando a atenção de quem passava pelo local e de comerciantes da região. Diante da situação, moradores se mobilizaram para ajudar no controle das chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros imóveis próximos.

A ação rápida da comunidade foi essencial para conter o incêndio e impedir que o caso tomasse maiores proporções. Apesar do susto e da movimentação no local, não houve registro de pessoas feridas. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

O episódio chamou a atenção de vários moradores, que acompanharam o trabalho para controlar o fogo ao longo da manhã.