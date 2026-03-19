Incra promove ação de regularização fundiária para famílias do PA Riozinho em Sena Madureira

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), realizou, nesta quinta-feira (19), uma ampla ação de regularização fundiária em Sena Madureira, beneficiando famílias do Projeto de Assentamento Riozinho.

Os atendimentos aconteceram ao longo de todo o dia no auditório municipal e reuniram centenas de pessoas, que buscaram serviços relacionados à documentação de seus lotes e à regularização de suas propriedades.

A iniciativa foi coordenada pelo superintendente do Incra no Acre, Márcio Alércio, e contou com a mobilização de servidores de órgãos federais, que atuaram de forma integrada para agilizar os processos e orientar os assentados.

A ação tem como objetivo garantir segurança jurídica às famílias, além de facilitar o acesso a políticas públicas, como crédito rural, assistência técnica e programas de incentivo à produção.

Para os moradores do PA Riozinho, a regularização representa um avanço significativo, trazendo mais estabilidade e abrindo caminhos para o desenvolvimento das atividades no campo.