Índice mundial de preços de contêineres mostra 3ª alta semanal seguida

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O Índice Mundial de Contêineres (WCI, na sigla em inglês) teve nova alta semanal, desta vez de 2%, segundo dados da consultoria internacional de supply chain Drewry. O preço médio subiu para US$ 2.172 por contêiner de 40 pés, impulsionado por taxas mais salgadas na rota comercial transpacífica.

Esse aumento de custos deve continuar por algum tempo, enquanto não se enxerga um fim para o conflito no Oriente Médio, iniciado com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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A Drewry explicou que o aumento dos custos pelo fechamento no Estreito de Ormuz levou as transportadoras a introduzir sobretaxas de emergência para combustível: a CMA CGM aumentou sua sobretaxa de US$ 150 por contêiner de 20 pés (TEU) para US$265/TEU a partir de 16 de março, enquanto OOCL, COSCO e Maersk também implementaram taxas emergenciais.

Segundo a consultoria, espera-se que essas medidas elevem os custos de frete, o que, por sua vez, subiria as demais tarifas.

Na semana, as taxas nas negociações Ásia–Europa permaneceram relativamente estáveis apesar das tensões contínuas no Oriente Médio. Mas as tarifas à vista na rota Xangai–Roterdã subiram 1%, chegando a US$ 2.478 por contêiner de 40 pés, enquanto a Xangai–Gênova permaneceu inalterada em US$ 3.108 por contêiner de 40 pés.

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Na rota Transpacífico, as tarifas de Xangai a Nova York avançaram 7%, para US$ 3.310 por contêiner de 40 pés, enquanto as de Xangai para Los Angeles aumentaram 4%, para US$ 2.591 por contêiner de 40 pés.

À medida que a situação no Oriente Médio continua a criar incerteza nas cadeias de suprimentos globais, apoiando taxas mais altas no curto prazo, a Drewry espera que as taxas à vista desse comércio aumentem nas próximas semanas.

Fonte: InfoMoney