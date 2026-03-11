Indireta? Publico aponta alfinetada de Virginia em publicação: “Vários defeitos”

Declarações recentes de Virginia Fonseca e Zé Felipe estão chamando a atenção do público nas redes sociais, e alguns internautas que acompanham o ex-casal apontam que algo aconteceu. A influenciadora compartilhou uma mensagem afiada na última terça-feira (11/3) e rapidamente ela foi apontada como uma indireta após o pai de seus filhos surgir próximo de Ana Castela nos últimos dias.

A web está fervendo com os fãs montando um verdadeiro quebra-cabeça para entender se esse seria de fato um desentendimento familiar. O climão teria começado após a Boiadeira, que é ex-namorada do cantor, aparecer recentemente em um vídeo produzindo o rosto da pequena Maria Flor, filha do meio do antigo casal.

Publicação compartilhada por Virginia Fonseca Reprodução / Instagram A influenciadora deve assistir à partida entre Real Madrid e Manchester City, que terá Vini Jr. em campo. Reprodução/@virginia Zé Felipe Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem

Sem perder tempo, a empresária postou um registro fazendo a própria maquiagem na herdeira e disparou que a menina prefere ser arrumada pela mãe. Na mesma noite, Zé Felipe também fez uma declaração que chamou a atenção. “Todo mundo tem limites. A partir de agora vou mostrar os meus. Boa noite”, publicou o filho de Leonardo.

Virginia Fonseca surpreendeu na sequência e compartilhou uma frase que incendiou a internet de vez, focando na falta de transparência das pessoas ao seu redor: “Vários defeitos. Mas nenhum deles é ser uma coisa na sua frente e outra por trás”.