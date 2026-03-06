Influenciadora teria terminado com Vorcaro após prisão do banqueiro

Os tempos de luxo, viagens internacionais em jato particular e festas sofisticadas ficaram no passado para a influenciadora Martha Graeff. A empresária colocou um ponto final no relacionamento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, pouco tempo depois da primeira prisão dele, ocorrida em novembro do ano passado.

Segundo relatos de pessoas próximas ao casal, o relacionamento começou a se desgastar após o escândalo que envolveu o banqueiro vir a público. A repercussão do caso e a pressão causada pelas investigações teriam pesado na decisão da influenciadora de encerrar o namoro.

Ainda de acordo com fontes que conviviam com os dois, Martha não teria conseguido lidar com o impacto da exposição e das controvérsias que passaram a cercar Vorcaro após sua detenção. Diante do cenário, ela optou por se afastar e seguir caminhos diferentes.

O relacionamento entre os dois costumava chamar atenção nas redes sociais e em eventos de alto padrão, marcados por viagens internacionais e encontros frequentados por nomes conhecidos do meio empresarial e social. Com o fim do namoro, no entanto, esse capítulo chegou ao fim.

