07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Influenciadora teria terminado com Vorcaro após prisão do banqueiro

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
influenciadora-teria-terminado-com-vorcaro-apos-prisao-do-banqueiro

Os tempos de luxo, viagens internacionais em jato particular e festas sofisticadas ficaram no passado para a influenciadora Martha Graeff. A empresária colocou um ponto final no relacionamento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, pouco tempo depois da primeira prisão dele, ocorrida em novembro do ano passado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo relatos de pessoas próximas ao casal, o relacionamento começou a se desgastar após o escândalo que envolveu o banqueiro vir a público. A repercussão do caso e a pressão causada pelas investigações teriam pesado na decisão da influenciadora de encerrar o namoro.

Ainda de acordo com fontes que conviviam com os dois, Martha não teria conseguido lidar com o impacto da exposição e das controvérsias que passaram a cercar Vorcaro após sua detenção. Diante do cenário, ela optou por se afastar e seguir caminhos diferentes.

O relacionamento entre os dois costumava chamar atenção nas redes sociais e em eventos de alto padrão, marcados por viagens internacionais e encontros frequentados por nomes conhecidos do meio empresarial e social. Com o fim do namoro, no entanto, esse capítulo chegou ao fim.

Leia no Bacci Notícias:

  • EUA realizam operação letal no Equador; saiba detalhes
  • Gustavo Mioto recebe declaração de cantora famosa; confira
  • Luana Piovani relembra 10 anos de Playboy com fotos nua: ‘fiz direitinho’

O post Influenciadora teria terminado com Vorcaro após prisão do banqueiro apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.