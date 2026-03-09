Influenciadora trans brasileira transforma ataque homofóbico em alerta sobre câncer

A influenciadora trans brasileira Suellen Carey, de 38 anos, decidiu transformar um ataque preconceituoso em uma oportunidade de conscientização. Após receber o comentário “Quando vai fazer seu exame de próstata?” em tom de deboche em suas redes sociais, ela gravou um vídeo para abordar a prevenção do câncer de próstata entre mulheres trans.

Suellen explicou que a mensagem foi enviada com a intenção de constrangê-la, mas ela optou pela informação em vez do silêncio. “Eu sou mulher, e óbvio que tenho próstata. Ainda não cheguei na idade, mas quando tiver farei o exame com todo o amor e carinho”, afirmou. Com bom humor, ela ainda brincou: “Já estou acostumada (com a posição), isso não será um problema”.

No vídeo publicado em seu perfil, a influenciadora esclareceu que mulheres trans que mantêm a glândula prostática precisam, sim, realizar acompanhamento médico e exames preventivos. “Mulheres trans também podem ter próstata e também precisam cuidar da saúde”, ressaltou, lembrando que, embora tentem transformar o assunto em piada, o câncer é um tema sério.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Influenciadora faz alerta no Mês da Mulher

Suellen aproveitou o Mês da Mulher para ampliar a discussão, apontando que as campanhas de saúde feminina muitas vezes não incluem mulheres trans de forma explícita. “Se estamos falando de saúde da mulher, precisamos falar da saúde de todas as mulheres. Isso inclui as mulheres trans”, defendeu.

Para a influenciadora, expor o comentário foi uma escolha estratégica de autocuidado e educação. “Se a intenção era me atacar, não deu certo. Amo cuidar da minha saúde e bem-estar. Eu prefiro usar esse tipo de situação para alertar do que fingir que não aconteceu”, concluiu.

Influenciadora que virou destaque mundial por vender suor no Carnaval fala ao BacciNotícias

Influenciadora brasileira é encontrada morta em hotel na Europa; causa ainda é mistério

Influenciadora digital viraliza ao mostrar rotina de treinos intensos em rede social

O post Influenciadora trans brasileira transforma ataque homofóbico em alerta sobre câncer apareceu primeiro em Bacci Noticias.