Início do Brasileirão já aponta favoritos e deixa clubes com sinal de alerta ligado

Embora esteja apenas na sexta rodada, o Brasileirão já começa a apontar os favoritos ao título e, ao mesmo tempo, deixar alguns times em estado de alerta. E, claro, quem gosta de fazer previsões pode aproveitar os Melhores apps de apostas para dar os seus palpites. O Campeonato Brasileiro, afinal, sempre se destacou pela variedade de cenários possíveis.

Uma coisa é verdade: nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo sempre têm entrado como favoritos. Em 2026, esse cenário se repete, mas há outros times que também estão querendo se impor.

O Fluminense, por exemplo, investiu bastante na montagem de seu elenco e promete brigar pelo título nacional. O São Paulo, embora com menos recursos, também começou bem o Brasileirão, mas paira a dúvida sobre as condições de o clube aguentar uma corrida de tiro longo contra rivais com elencos mais qualificados.

Ao contrário do São Paulo, o Cruzeiro não começou bem o Brasileirão e nem mesmo a conquista do título estadual garantiu a permanência de Tite no comando da equipe. Ninguém discute a qualidade do elenco da Raposa e, por isso mesmo, se o time engrenar, certamente será um forte candidato ao título brasileiro.

Alguns clubes já demonstram preocupação

Se há times pensando na parte de cima da tabela, há aqueles que já começam a sonhar com os 45 pontos, supostamente o mínimo necessário para não ser rebaixado. São os casos, principalmente, de Internacional, Vasco e Botafogo.

Para o torcedor botafoguense, o cenário que se desenha em 2026 é bastante decepcionante. Nos primeiros anos de SAF, o clube fez grandes investimentos e, dessa forma, brigou e conquistou títulos importantes. Entretanto, dificuldades financeiras modificaram completamente o cenário do clube para a atual temporada.

A decepcionante campanha no Carioca, a eliminação precoce na pré-Libertadores e o mau início no Brasileirão dão mostras de que o torcedor do Glorioso deve estar preparado para momentos difíceis.

Segundo campeonato que mais investiu

Nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro vem crescendo em importância no mundo. Com clubes cada vez mais estruturados e grandes jogadores chegando ou permanecendo por aqui, o torneio nacional vem despertando o interesse do público global.

Para ilustrar esse momento, um levantamento do site Transfermarkt aponta que, em 2026, o Brasileirão foi a segunda liga do mundo que mais investiu, ficando atrás apenas da Premier League. Foram, ao todo, 265 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) gastos em contratações.

Espanholização?

Apesar de pelo menos quatro times aparecerem como candidatos ao título em 2026 e de que o campeonato, como um todo, venha elevando seu nível nos últimos anos, há uma preocupação no ar. É possível assistirmos a uma “espanholização” do Campeonato Brasileiro?

Na Espanha, o título, em geral, fica com Real Madrid ou Barcelona, com uma outra exceção de tempos em tempos. Por aqui, Palmeiras e Flamengo vem dominando o cenário. Desde 2019, por exemplo, a dupla venceu cinco das sete edições. Os únicos “intrusos” foram o Atlético Mineiro, em 2021, e o Botafogo, em 2024.

A previsão, por enquanto, é de que Palmeiras e Flamengo continuem dominantes, mas é preciso ver o que os outros clubes conseguirão fazer nos próximos anos. Ao contrário da Espanha, em que Real Madrid e Barcelona são muito maiores do que seus adversários, no Brasil há muitos times grandes e, portanto, eles têm possibilidades de se fortalecerem e fazerem frente ao Rubro-Negro e ao Alviverde.

Mas não se pode negar que, de um tempo para cá, acompanhar o futebol brasileiro tem sido uma atividade muito interessante. O nível técnico subiu bastante nos últimos anos, e a temporada 2026 promete ser mais uma recheada de bons jogos e emoção.