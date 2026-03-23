Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas para todo o Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (23), um alerta laranja de perigo para chuvas intensas que deve atingir 17 estados brasileiros. O Acre se destaca no mapa meteorológico por ser um dos poucos estados a ter 100% do seu território coberto pelo aviso, que indica um nível de risco elevado, superior ao alerta amarelo.
A causa do fenômeno é o avanço de uma frente fria que está provocando instabilidades atmosféricas em grande parte das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. No Acre, a previsão é de volumes significativos de chuva em curto espaço de tempo, o que pode resultar em eventos isolados de alagamentos urbanos e transbordamento de pequenos córregos.
Riscos e Recomendações
O alerta laranja significa que há risco real de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação primordial do Inmet e da Defesa Civil Estadual é que a população mantenha vigilância constante, especialmente quem reside em áreas de encosta ou próximas a zonas de inundação.
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As autoridades orientam que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado durante as tempestades.
Cenário Regional
Além do Acre, estados vizinhos como Amazonas (com exceção da parte norte) e a porção norte de Rondônia também estão sob o mesmo aviso de perigo. No entanto, a cobertura total do solo acreano coloca o estado em uma situação de atenção prioritária para as equipes de socorro e monitoramento ambiental.
O Inmet reforça que as condições climáticas podem mudar rapidamente e recomenda que os cidadãos acompanhem as atualizações dos boletins meteorológicos ao longo de toda a semana.