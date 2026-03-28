Inmet prevê chuvas intensas e ventos de até 100 km/h atingem todo o Acre

O sábado (28) começou com alerta máximo para o Acre. Um aviso de perigo para chuvas intensas coloca todo o estado sob risco de temporais ao longo do dia, com volumes elevados de chuva e ventos fortes que podem causar transtornos à população.

O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teve início ainda pela manhã e segue até às 23h59 deste sábado, abrangendo todas as regiões do Acre.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

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Com esse cenário, aumentam os riscos de queda de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e incidência de descargas elétricas.

Diante da instabilidade, a orientação é redobrar os cuidados, principalmente durante rajadas de vento. A recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e, se possível, desligar aparelhos elétricos para evitar danos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.