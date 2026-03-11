INSS anuncia concurso público com 8 mil vagas e salário de R$ 9 mil em todo o Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) movimentou o cenário dos certames federais ao anunciar a previsão de um novo concurso público com 8 mil vagas distribuídas por todo o território nacional. A seleção é uma das mais aguardadas pelos brasileiros devido à estabilidade do regime estatutário e aos salários atrativos, que podem chegar a R$ 9 mil iniciais para profissionais de nível superior.

A expectativa é que o edital seja publicado até maio de 2026, conforme planejamento interno enviado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O objetivo principal é suprir a carência de pessoal que hoje impacta a análise de mais de 2 milhões de benefícios em atraso.

Cargos, Vagas e Remunerações

O concurso do INSS deve focar em duas frentes principais de atuação, atendendo a candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

Técnico do Seguro Social (Nível Médio): Com 7 mil vagas previstas, é a função com maior demanda. O salário inicial é de R$ 6.938,52, podendo ultrapassar R$ 7 mil com avaliações de desempenho, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Analista do Seguro Social (Nível Superior): São 1 mil vagas para áreas como Direito, Administração, Contabilidade e TI. O subsídio inicial é de R$ 9.027,11, chegando a R$ 10,3 mil ao longo da carreira.

Situação Atual e Distribuição

Atualmente, o pedido de autorização tramita no governo federal. Após o aval do MGI, os próximos passos incluem a escolha da banca organizadora e a definição da distribuição das vagas por estado, que deve priorizar as regiões com maiores filas de atendimento.

Cargo Vagas Previstas Escolaridade Salário Inicial Técnico 7.000 Médio R$ 6.938,52 Analista 1.000 Superior R$ 9.027,11

O que estudar para o Concurso do INSS?

Especialistas recomendam que a preparação comece imediatamente, tomando como base o último edital (2022). O foco deve estar nas disciplinas de maior peso para a autarquia:

Seguridade Social: A matéria mais importante, abrangendo toda a legislação previdenciária. Direito Administrativo e Constitucional: Bases para o serviço público federal. Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico: Comuns a todas as provas do Cebraspe/FGV. Ética no Serviço Público: Essencial para o atendimento direto ao cidadão.

A realização deste concurso do INSS é vista como uma medida urgente para modernizar o atendimento e garantir a fluidez na concessão de auxílio-doença, aposentadorias e pensões. Os interessados devem acompanhar as atualizações diárias no portal oficial do órgão para não perderem o prazo de inscrição assim que a banca for definida.

Fonte: Portal Tempo Novo

Redigido por: ContilNet