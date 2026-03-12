Interesse público nos arquivos de Epstein cai após escalada militar envolvendo Irã

O interesse do público pelos arquivos ligados ao caso de Jeffrey Epstein registrou forte queda nas últimas semanas. Dados do Google Trends indicam que as buscas sobre o tema diminuíram cerca de 95% após a intensificação de tensões militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã no final de fevereiro.

De acordo com as informações, o interesse pelo assunto havia atingido níveis elevados pouco antes da escalada do conflito. Pesquisas relacionadas a documentos, processos judiciais e intimações envolvendo o caso estavam em crescimento, impulsionadas pela divulgação gradual de novos materiais.

No entanto, a atenção do público mudou rapidamente quando ataques aéreos e trocas de mísseis passaram a dominar as manchetes internacionais. Analistas observam que a mudança no foco da cobertura jornalística contribuiu para a queda abrupta nas pesquisas online relacionadas ao caso.

Os dados indicam que a redução no interesse ocorreu logo após 27 de fevereiro, data associada ao início dos bombardeios iniciais conduzidos pelos Estados Unidos contra alvos ligados ao Irã. Pouco antes disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia iniciado a liberação gradual de mais de seis milhões de páginas de documentos relacionados às investigações do caso Epstein.

Especialistas citados em análises sobre o comportamento de buscas afirmam que, após a mudança no cenário internacional, o tema entrou no que foi descrito como uma “zona morta estatística” de interesse público, expressão utilizada para indicar quando um assunto perde relevância significativa nas pesquisas online.

As informações foram divulgadas com base em dados analisados e reportados pelo veículo International Business Times UK, que acompanha tendências de interesse público e comportamento digital diante de eventos de grande impacto global.