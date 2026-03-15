15/03/2026
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Internacional x Bahia onde assistir ao vivo e escalações (15)

Colorado sob comando interino recebe um Esquadrão cheio de desfalques no Beira-Rio. Saiba onde assistir ao jogo das 16h neste domingo e veja as prováveis escalações.

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Estádio Beira-Rio preparado para Internacional x Bahia pelo Brasileirão neste domingo.
Foto: Divulgação

O domingo (15) de futebol reserva um embate de muita tensão e estratégia pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 16h (de Brasília), o gramado do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será o palco de Internacional e Bahia. Com os dois times precisando somar pontos para encostar no pelotão de cima da tabela, o jogo promete ser intenso do primeiro ao último minuto.

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Como a transmissão na TV aberta será restrita a apenas um estado, a busca por Internacional x Bahia onde assistir já movimenta as redes sociais neste fim de semana. Para você organizar o seu domingo e não perder nenhum lance desse jogão, o ContilNet reuniu o guia completo de canais, desfalques e como as duas equipes devem ir a campo.

📺 Onde assistir Internacional x Bahia ao vivo?

A transmissão da partida seguirá o modelo tradicional dos jogos das 16h de domingo, com divisão entre TV aberta regional e o pay-per-view para o restante do país:

  • TV Aberta: TV Globo (transmissão restrita apenas para o Rio Grande do Sul).

  • Pay-per-view: Premiere (transmissão para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Inter com interino e Bahia desfalcado

O duelo tático no Beira-Rio será marcado por improvisos de um lado e ausências sentidas do outro.

O momento do Internacional: O Colorado entra em campo sob comando interino. Pablo Fernandez (ou Esteban Conde) terá a missão de guiar a equipe diante da sua torcida. O time aposta na força de Alan Patrick no meio-campo e na presença de área do colombiano Borré para furar a defesa baiana.

  • Provável escalação do Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (ou Gabriel Mercado), Victor Gabriel e Bernabei (ou Matheus Bahia); Ronaldo (ou Aguirre/Villagra), Paulinho (ou Paulinho Paula) e Alan Patrick; Vitinho (ou Alan Rodríguez), Carbonero e Borré (ou Alerrandro).

O momento do Bahia: Pelo lado do Tricolor de Aço, o técnico Rogério Ceni tem uma enorme dor de cabeça no departamento médico. O esquadrão não poderá contar com o craque Éverton Ribeiro, além de Gilberto, Kanu e Ruan Pablo, todos lesionados. Caio Alexandre e David Duarte, que voltaram aos treinos há pouco tempo, ainda são dúvidas.

  • Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo (ou Ramos Mingo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir (ou Kike/Cristian Olivera), Willian José e Erick Pulga.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

  • Partida: Internacional x Bahia

  • Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 16h (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).

  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Quer saber em qual posição as duas equipes iniciam a rodada e o que está em jogo? 🔴 Acesse a Tabela do Brasileirão e confira a classificação atualizada!

Por: Redação ContilNet

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