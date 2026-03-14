14/03/2026
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Internado com pneumonia, Bolsonaro apresenta piora da função renal

Escrito por InfoMoney
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O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado neste sábado (14) pelo Hospital DF Star, em Brasília. Apesar disso, o quadro clínico segue estável, de acordo com a atualização.

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Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva desde sexta-feira (13), onde trata uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Segundo o hospital, ele continua recebendo antibióticos, hidratação por via endovenosa, além de fisioterapia respiratória e motora e medidas de prevenção de trombose venosa.

De acordo com o boletim, não há previsão de alta da UTI neste momento.

Na sexta-feira, Bolsonaro deu entrada na unidade após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral.

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