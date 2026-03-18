18/03/2026
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Internado, Raimundão manda recado: “não sei onde consegui tanto carinho”

Líder ambiental, primo de Chico Mendes, agradece apoio recebido durante tratamento

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Foto: Reprodução

Internado após ser diagnosticado com pneumonia, o líder ambiental Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão, de 81 anos, deixou um recado emocionante sobre o momento que enfrenta. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (18), ele agradeceu as mensagens de apoio e o carinho recebidos durante a internação em Rio Branco.

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Primo de Chico Mendes e uma das principais lideranças históricas da luta pela preservação da Amazônia, Raimundão destacou que o afeto recebido tem um significado especial ao longo de sua trajetória.

Raimundão é reconhecido líder ambiental — Foto: ContilNet

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“Eu não sei onde que esse velho conseguiu, com essa idade, galgar tanto carinho, tanto amor, tanto aconchego. Mas isso tem uma resposta”, afirmou.

Na mensagem, ele também fez questão de retribuir o apoio, demonstrando gratidão mesmo diante do quadro de saúde delicado. “Esse tratamento, essa atenção que vocês dão a esse velhinho… um grande abraço aí para vocês. Que Deus nos permita viver mais anos para a gente continuar sempre se comunicando”, disse.

Raimundão está internado na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, após uma gripe evoluir para pneumonia. Ele também trata uma bactéria contraída durante atendimento em unidade hospitalar no interior do estado.

Reconhecido por sua atuação ao lado de Chico Mendes na defesa da floresta e dos povos tradicionais, o ambientalista segue sendo uma referência para seringueiros e comunidades da região.

VEJA O VÍDEO:

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