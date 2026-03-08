08/03/2026
ContilPop
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar

Investigação sobre filho de Lula gera tensão política e divide opiniões dentro da Polícia Federal

Quebra de sigilos de Fábio Luís Lula da Silva foi autorizada pelo STF no âmbito de inquérito sigiloso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Investigação sobre filho de Lula gera tensão política e divide opiniões dentro da Polícia Federal
Caso segue em investigação no Supremo Tribunal Federal/ Foto: Reprodução

Uma investigação envolvendo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem provocado tensão política em Brasília e dividido opiniões dentro da Polícia Federal.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O caso tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), o que impede a divulgação de detalhes sobre as medidas adotadas na investigação.

Investigação sobre filho de Lula gera tensão política e divide opiniões dentro da Polícia Federal

Caso segue em investigação no Supremo Tribunal Federal/ Foto: Reprodução

Uma das decisões confirmadas é a autorização para quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, determinada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal.

A medida foi tomada no início de 2026 no âmbito de um inquérito que apura possíveis ligações com suspeitas investigadas em um esquema de descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nos bastidores da corporação, segundo relatos divulgados pela imprensa, há discussões sobre os próximos passos da investigação. Entre os investigadores, existem posições divergentes sobre eventuais medidas mais duras, embora nenhum pedido oficial de prisão tenha sido confirmado publicamente até o momento.

Investigação sobre filho de Lula gera tensão política e divide opiniões dentro da Polícia Federal

Caso segue em investigação no Supremo Tribunal Federal/ Foto: Reprodução

A defesa de Fábio Luís Lula da Silva afirma que ele não tem qualquer envolvimento com irregularidades e nega participação em esquemas de fraude relacionados ao caso.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Enquanto o processo segue sob sigilo judicial, o episódio tem ampliado o debate político em Brasília e aumentado a pressão sobre os órgãos responsáveis pela investigação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.