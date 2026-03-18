18/03/2026
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Investimentos no Via Verde Shopping são destaque em podcast com executivos da Alqia

Diretores executivos da administradora destacam melhorias no empreendimento e chegada de novas marcas

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Investimentos no Via Verde Shopping são destaque em podcast com executivos da Alqia

O podcast Voz que Eleva recebeu, em um episódio especial, os representantes da diretoria da Alqia, empresa responsável pela administração do Via Verde Shopping.

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Participaram da conversa o diretor geral da companhia, Fred Youssef, e o diretor executivo de operações, Cláudio Ximenes, que apresentaram um panorama sobre os investimentos realizados no empreendimento e as perspectivas de crescimento para os próximos anos.

Durante o bate papo conduzido pela jornalista Irinéia Barbosa, os executivos compartilharam informações sobre a atuação da administradora no setor de shopping centers no Brasil e explicaram como a empresa desenvolve estratégias de gestão voltadas à modernização dos empreendimentos e à valorização das experiências oferecidas ao público.

Ao longo da conversa, também foi destacado o posicionamento da Alqia no mercado e a forma como a empresa busca integrar seus empreendimentos às características de cada região onde atua.

Segundo os diretores, a proposta é fortalecer a relação entre shopping, lojistas e comunidade, criando ambientes que vão além do consumo e se consolidam como espaços de convivência, lazer e serviços.

Um dos pontos centrais do episódio foi o papel do Via Verde Shopping dentro do portfólio da administradora.

Os executivos destacaram que o empreendimento tem apresentado resultados positivos e se consolidado como um importante centro comercial para Rio Branco e para o estado do Acre.

Durante a entrevista, Fred Youssef apresentou os investimentos realizados no shopping e falou sobre as estratégias voltadas ao fortalecimento do mix de lojas, à chegada de novas marcas e à ampliação das experiências oferecidas ao público.

O diretor também ressaltou que a companhia possui empreendimento distribuídos nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do país e que o Via Verde tem se destacado dentro desse portfólio.

Cláudio Ximenes abordou as melhorias implementadas na operação do shopping, destacando iniciativas voltadas à modernização dos espaços, à qualificação dos serviços e à criação de experiências que acompanham as mudanças no comportamento do consumidor.

A conversa também trouxe reflexões sobre o papel dos shopping centers como espaços de convivência e entretenimento, além da importância de iniciativas que aproximem ainda mais o empreendimento da comunidade local e de visitantes de diferentes municípios do estado.

O episódio apresenta ainda perspectivas para o futuro do Via Verde Shopping, incluindo ações, eventos e estratégias de inovação e chegada de novas marcas famosas à capital, voltadas ao fortalecimento do empreendimento como um dos principais destinos de compras, lazer e serviços do Acre.

A entrevista está disponível a partir das 19hrs nas plataformas digitais do podcast e também no YouTube, por meio do link: https://youtu.be/xQqZB_uAuIM

Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas, vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.

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