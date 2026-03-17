18/03/2026
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Irã confirma morte de chefe do Conselho de Segurança após ataque de Israel

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A imprensa estatal do Irã confirmou nesta terça-feira (17) a morte de Ali Larijani, chefe de segurança do país e ex-presidente do Parlamento iraniano.

Larijani era uma das figuras mais influentes nos bastidores do regime, com longa trajetória na alta cúpula de Teerã e papel relevante na articulação política interna e externa do país. Ele já havia presidido o Parlamento e concorreu à Presidência em eleições anteriores.

A confirmação da morte ocorre em meio à escalada do conflito envolvendo Irã, Israel e aliados regionais, que tem elevado a tensão geopolítica no Oriente Médio e pressionado mercados de energia.

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia dito mais cedo que o exército israelense matou Larijani em um ataque noturno.

De acordo com as informações, Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij, composta por voluntários da Guarda Revolucionária iraniana, também foi morto.

As mortes despojam novamente os principais líderes da teocracia iraniana, após o ataque de 28 de fevereiro que matou o então líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos.

Fonte: InfoMoney

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