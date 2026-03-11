Irã diz que não disputará a Copa do Mundo nos EUA: “Governo corrupto”

A Copa do Mundo de 2026 ganhou um capítulo dramático fora das quatro linhas nesta quarta-feira (11/3). O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Doyanmali, afirmou que o país não deve disputar o Mundial, que terá os Estados Unidos como sede principal. Segundo o governo iraniano, o agravamento de conflitos armados e a instabilidade política tornam inviável a presença da seleção no torneio.

“Dado que este governo corrupto assassinou nosso líder, não há condições sob as quais possamos participar da Copa do Mundo”, declarou o ministro em entrevista ao jornal espanhol Sport. Doyanmali ressaltou que o país atravessa um momento de luto e reconstrução após sofrer o impacto de guerras recentes que vitimaram milhares de cidadãos.

FIFA e Governo Americano Reagem

Apesar do tom definitivo do ministro iraniano, a FIFA trabalha para garantir que todas as seleções classificadas entrem em campo. O presidente da entidade, Gianni Infantino, buscou tranquilizar a comunidade internacional sobre a segurança e o acolhimento dos atletas.

Garantia de Infantino: O mandatário afirmou que a seleção iraniana tem autorização total para entrar nos EUA e que a participação está confirmada no cronograma oficial.

Apoio de Trump: Infantino revelou que, em conversas recentes, o presidente Donald Trump reiterou que o Irã é “obviamente bem-vindo para competir” em solo americano.

Diplomacia Esportiva: A FIFA tenta evitar que questões políticas resultem na exclusão ou desistência de membros da federação.

O Caminho do Irã na Competição

A seleção iraniana já havia garantido sua vaga por mérito esportivo e estava sorteada em uma chave considerada equilibrada. Caso a desistência se confirme, a FIFA precisará definir se convocará um substituto ou se os adversários vencerão por W.O.

Detalhes da Seleção Informação na Copa do Mundo Grupo G Adversários Bélgica, Egito e Nova Zelândia Sede Principal Estados Unidos Período do Torneio 11 de junho a 19 de julho de 2026 Status Atual Em aberto (Declaração de desistência)

A incerteza sobre a presença do Irã coloca a organização da Copa do Mundo em alerta máximo. Enquanto a FIFA aposta no diálogo, o governo de Teerã mantém a postura rígida de boicote aos palcos americanos. O mundo do futebol aguarda os próximos desdobramentos diplomáticos para saber se o esporte conseguirá superar as barreiras ideológicas ou se o Mundial terá sua primeira grande ausência por motivos de guerra.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet