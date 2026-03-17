Irã negocia com a Fifa para jogar a Copa do Mundo fora dos EUA

A diplomacia e o esporte entraram em rota de colisão nesta terça-feira (17/3). O Irã iniciou negociações formais com a Fifa para alterar o local de suas partidas na Copa do Mundo de 2026. O motivo é a recusa do país asiático em enviar sua seleção para os Estados Unidos, alegando falta de garantias de segurança sob o governo de Donald Trump. O objetivo da federação iraniana é que todos os seus confrontos da fase de grupos sejam realocados para o México.

Segundo o portal Metrópoles, a confirmação da estratégia veio através da embaixada iraniana no México, citando declarações de Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país. O dirigente afirmou categoricamente que a seleção não viajará para solo americano após declarações de Trump sobre a segurança da delegação.

O Grupo G e o Impasse Logístico

Originalmente, o Irã está sorteado no Grupo G, com uma agenda que previa deslocamentos exclusivos dentro dos Estados Unidos.

Os Confrontos: As partidas contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito seriam realizadas em Los Angeles e Seattle.

A Proposta: O país deseja que o México, que possui 13 jogos programados, absorva essas três partidas extras para evitar a entrada de cidadãos iranianos em território dos EUA.

Soberania vs. Regulamento: A Fifa agora enfrenta um dilema logístico sem precedentes em uma Copa sediada por três países.

Consequências de uma Possível Desistência do Irã

Caso a Fifa não aceite a mudança e o Irã opte por não participar, as sanções previstas são severas:

Ponto de Conflito Descrição do Regulamento (Artigo 6º) Substituição A Fifa escolhe o novo participante por “exclusiva discrição”. Multa Inicial Mínimo de 250 mil francos suíços (aprox. R$ 1,6 milhão). Multa por Atraso O valor dobra se a desistência ocorrer a menos de 30 dias da Copa. Sanções Extras Suspensão de futuras competições internacionais.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 78 jogos nos EUA e 13 em cada um dos países parceiros (México e Canadá). A decisão da Fifa sobre o pedido do Irã será um divisor de águas, podendo abrir um precedente para que outros países envolvidos em conflitos diplomáticos solicitem trocas de sede. Enquanto a entidade máxima do futebol não se pronuncia, o mundo observa como o esporte tentará mediar uma crise que ultrapassa as quatro linhas do gramado.