18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Irã negocia com a Fifa para jogar a Copa do Mundo fora dos EUA

Federação iraniana cita falta de garantia de segurança por parte de Donald Trump e solicita que partidas do Grupo G sejam transferidas para o México

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mohamed Farag/Getty Images

A diplomacia e o esporte entraram em rota de colisão nesta terça-feira (17/3). O Irã iniciou negociações formais com a Fifa para alterar o local de suas partidas na Copa do Mundo de 2026. O motivo é a recusa do país asiático em enviar sua seleção para os Estados Unidos, alegando falta de garantias de segurança sob o governo de Donald Trump. O objetivo da federação iraniana é que todos os seus confrontos da fase de grupos sejam realocados para o México.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo o portal Metrópoles, a confirmação da estratégia veio através da embaixada iraniana no México, citando declarações de Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país. O dirigente afirmou categoricamente que a seleção não viajará para solo americano após declarações de Trump sobre a segurança da delegação.

O Grupo G e o Impasse Logístico

Originalmente, o Irã está sorteado no Grupo G, com uma agenda que previa deslocamentos exclusivos dentro dos Estados Unidos.

  • Os Confrontos: As partidas contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito seriam realizadas em Los Angeles e Seattle.

  • A Proposta: O país deseja que o México, que possui 13 jogos programados, absorva essas três partidas extras para evitar a entrada de cidadãos iranianos em território dos EUA.

  • Soberania vs. Regulamento: A Fifa agora enfrenta um dilema logístico sem precedentes em uma Copa sediada por três países.

Consequências de uma Possível Desistência do Irã

Caso a Fifa não aceite a mudança e o Irã opte por não participar, as sanções previstas são severas:

Ponto de Conflito Descrição do Regulamento (Artigo 6º)
Substituição A Fifa escolhe o novo participante por “exclusiva discrição”.
Multa Inicial Mínimo de 250 mil francos suíços (aprox. R$ 1,6 milhão).
Multa por Atraso O valor dobra se a desistência ocorrer a menos de 30 dias da Copa.
Sanções Extras Suspensão de futuras competições internacionais.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 78 jogos nos EUA e 13 em cada um dos países parceiros (México e Canadá). A decisão da Fifa sobre o pedido do Irã será um divisor de águas, podendo abrir um precedente para que outros países envolvidos em conflitos diplomáticos solicitem trocas de sede. Enquanto a entidade máxima do futebol não se pronuncia, o mundo observa como o esporte tentará mediar uma crise que ultrapassa as quatro linhas do gramado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.