Irmã de Milena, Mile Moreira denuncia ataques racistas e perseguição fora do “BBB26”

Mile Moreira, irmã de Milena, revelou em conversa com o portal LeoDias que vem sofrendo ataques graves fora do reality. Segundo ela, as agressões incluem episódios de racismo direcionados tanto a ela quanto à mãe, Neide. De acordo com a jovem, internautas que criticam a postura da sister no “BBB26”, da TV Globo, teriam conseguido o número da matriarca da família e passaram a enviar mensagens constantes. A reportagem teve acesso aos prints e revela tudo em primeira mão. Confira!

“Tenho sofrido ataques desde o começo do programa por defender minha irmã. Como todo ser humano, ela tem erros e acertos. Porém, como irmã, jamais soltarei a mão dela. Infelizmente, desde ontem à noite, os ataques estão se voltando contra a minha mãe, que sequer comenta sobre o programa. As pessoas encontraram o número pessoal dela e passaram a enviar mensagens preconceituosas. É grave e muito triste. Ultrapassou todos os limites”, disparou Mile.

Os textos enviados por um aplicativo de mensagem instantânea são preocupantes e têm teor criminoso: “Essa filha da put* vai se arrepender de ter entrado nesse programa. Escrota, desrespeitosa e verme de ser humano”. Outro número escreveu: “Não deu educação pra esse lixo de gente?”. Um terceiro contato disse: “Essa preta desgraçada da Milena peidou na cara do Jonas, por isso foi para um abrigo. É uma pessoa ruim e perversa. Uma vergonha! Não representa ninguém. Que ela saia para ver o que a aguarda. Vai se arrepender de ter entrado. Escória da sociedade. Lixo humano e imunda”.

Fonte: Portal Leo Dias