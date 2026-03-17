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Isis Valverde leva brasilidade aos EUA na estreia internacional de “Corrida dos Bichos”

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Isis Valverde leva brasilidade aos EUA na estreia internacional de “Corrida dos Bichos”

Valverde cruzou o tapete vermelho do Festival South by Southwest, no Texas, para celebrar a estreia internacional de “Corrida dos Bichos”, destacando o cinema brasileiro

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Ana Clara Andrade

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Isis Valverde leva brasilidade aos EUA na estreia internacional de “Corrida dos Bichos”
Isis Valverde no tapete vermelho do South by Southwest, no Texas (Foto/Divulgação)

        Isis Valverde marcou presença no Festival SXSW, realizado no Texas, nos Estados Unidos, para a estreia internacional de “Corrida dos Bichos”. O longa brasileiro, dirigido por Fernando Meirelles e produzido pelo Prime Video, foi exibido no evento, que é uma das principais vitrines globais do cinema. Durante a passagem pelo festival, a atriz exaltou a brasilidade da protagonista e destacou a representatividade.

        Encantada pela personagem, Isis deu um spoiler do que o público pode esperar de Nadine: “Ela tem esse sauce [molho], né? Esse tempero brasileiro que eu acho que só a gente tem. É muito legal trazer o Rio de Janeiro como plano de fundo do filme. Eu achei bem ousado a gente fazer um futuro distópico, né? E você ter o mar no Rio de Janeiro, isso é incrível”, garantiu.

        Veja as fotos

        Foto/Divulgação
        Isis Valverde no tapete vermelho do South by Southwest, no TexasFoto/Divulgação
        DvsRgNLO Isis Valverde
        Reprodução/@isisvalverde
        Isis Valverde está no remake nacional de “Quarto do Pânico”Reprodução/@isisvalverde
        Fotos Isis Valverde - Red Carpet Veneza - Crédito Christy Barley @christybarley
        Isis Valverde lançou seu segundo livro: Vermelho RubroFotos Isis Valverde – Red Carpet Veneza – Crédito Christy Barley @christybarley
        Fotos Isis Valverde - Red Carpet Veneza - Crédito Christy Barley @christybarley
        Isis Valverde está no remake nacional de “Quarto do Pânico”Fotos Isis Valverde – Red Carpet Veneza – Crédito Christy Barley @christybarley
        Foto: Reprodução/TV Globo
        Isis ValverdeFoto: Reprodução/TV Globo

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        Aliás, para a estreia internacional, a protagonista também revelou o novo visual, com franja e fios mais longos, além das pontas mais claras. Mas, muito além de brilhar no tapete vermelho fora do país, a atriz reforçou que esse é um importante palco para o cinema brasileiro e contou que está animada para o lançamento nacional: “O filme está ótimo, estou muito, muito animada para ver no cinema”, celebrou a famosa.

        No longa, Isis vive uma personagem dentro de um universo marcado por desigualdade e tensão: “É muito especial estrear em um festival tão potente. Estou muito feliz em dar vida à Nadine ao lado de um elenco incrível”, disse ela durante o evento. Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o filme imagina um futuro próximo em que uma catástrofe ambiental redesenha a cidade e aprofunda o abismo social.

        Nesse cenário, a chamada “Corrida dos Bichos” vira o principal espetáculo. Trata-se de um jogo brutal em que pessoas vulneráveis são controladas por milionários em uma disputa violenta por dinheiro. A trama acompanha também Mano, interpretado por Matheus Abreu, líder de um grupo rebelde que tenta sabotar o sistema. Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Seu Jorge também estrelam o longa.

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        Tags:corrida dos bichos, Estados Unidos, Fernando Meirelles, Isis Valverde, Texas
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        Fonte: Portal Leo Dias

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