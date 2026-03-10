Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio

A estrela Ivete Sangalo utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (9/3) para compartilhar novos detalhes sobre sua recuperação. Após sofrer um acidente doméstico que resultou em uma cirurgia no rosto, a artista revelou que o procedimento incluiu a fixação de pequenas presilhas de titânio nos ossos da face.

Com o bom humor de sempre, Ivete comentou que ainda lida com uma dormência no lado esquerdo do rosto e que a maquiagem tem sido sua grande aliada para disfarçar os hematomas típicos do pós-operatório.

Entenda o acidente e a cirurgia

O episódio ocorreu após um desmaio causado por uma crise vasovagal — condição que provoca queda brusca de pressão — agravada pelo desgaste físico pós-Carnaval e uma desidratação decorrente de virose. Na queda, a cantora fraturou o osso zigomático, sendo necessário o deslocamento de Salvador para São Paulo, onde foi operada no Hospital Sírio-Libanês.

“Bati o rosto no chão e quebrei dois ossos. Poderia ter sido muito pior, foi um livramento”, desabafou a cantora durante uma transmissão ao vivo.

Combate a Fake News

Além de atualizar o prontuário médico, Ivete fez questão de encerrar as especulações maldosas que surgiram na internet. Rumores infundados sugeriam que as lesões teriam sido causadas por agressão, o que foi prontamente negado pela baiana. Ela reforçou que todos os seus exames de rotina (coração e cabeça) estão perfeitos e que o inchaço atual é apenas uma resposta natural à intervenção cirúrgica.

A artista finalizou agradecendo o apoio maciço dos fãs e celebrando a evolução positiva de seu quadro, afirmando estar se sentindo “maravilhosa e bem assistida”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet