Ivete Sangalo precisa intervir em discussão do “BBB26” entre Jonas, Milena e Juliano

ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
ivete-sangalo-precisa-intervir-em-discussao-do-“bbb26”-entre-jonas,-milena-e-juliano

Nem a mainha escapou da treta! Milena, Juliano Floss e Jonas Sulzbach protagonizaram uma briga generalizada durante a visita de Ivete Sangalo à casa do “BBB26”. Os brothers estavam na cozinha do confinamento quando começaram as trocas de farpas, e nem a presença da cantora baiana inibiu a discussão entre os participantes do reality.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Juliano provocou o Líder relembrando que ele foi retirado do VIP após ganhar o colar do Castigo do Monstro: “Isso aqui eu ganhei porque eu mereço. Já você, você não sabe fazer prova. Você não ganha prova!”, disse Jonas, montando o colar da liderança.

“Jonas está tentando chamar atenção de todas as formas. Coloca uma melancia na cabeça”, comentou Milena sobre o embate, quando Ivete precisou se intrometer: “Menina, me obedeça”, brincou a cantora.

Enquanto isso, Jonas continuou disparando contra Juliano: “Você é ruim de prova. Horrível!”. O dançarino então rebateu: “Vamos respeitar a Veveta? Ele acha que sabe debochar”, respondeu Juliano.

A cantora baiana foi a atração da festa realizada na noite deste sábado (7/3) no reality show da Globo e animou os participantes com os maiores sucessos de sua carreira musical.

