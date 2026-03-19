A cantora Ivete Sangalo emocionou seus seguidores na noite desta quarta-feira (18/03) ao abrir o coração sobre a falta que sente de sua grande amiga, Preta Gil. Em uma publicação sensível nos Stories do Instagram, a baiana compartilhou um registro da artista e desabafou: “Essa saudade maltrata demais”.

Preta Gil faleceu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após uma brava luta contra um câncer colorretal. A partida da artista deixou um vazio imenso no cenário cultural brasileiro e, especialmente, no círculo íntimo de amigos, do qual Ivete sempre foi um pilar fundamental.

Uma amizade de décadas

Ivete e Preta mantinham uma relação que transcendia os palcos. Durante todo o processo de tratamento de Preta, Ivete esteve presente, oferecendo suporte emocional e acompanhando de perto os desafios enfrentados pela amiga.

Com informações de Metrópoles.

A conexão entre as duas era celebrada pelos fãs, que frequentemente as viam juntas em carnavais, gravações e momentos de lazer em família.

Vida pessoal de Ivete em foco

A postagem de saudade ocorre em um momento de grandes mudanças na vida da “Veveta”. Recentemente, a cantora retomou sua rotina de treinos após se recuperar de um acidente doméstico que exigiu cirurgia.

Além disso, a vida amorosa da artista tem sido alvo de intensas especulações após os detalhes de seu divórcio com o nutricionista Daniel Cady virem a público. Rumores recentes apontam o jogador Tiago Maia como um possível novo affair da cantora, embora nada tenha sido confirmado oficialmente.

Mesmo em meio a turbulências pessoais, Ivete faz questão de manter viva a memória de quem ama, reafirmando o laço eterno com a filha de Gilberto Gil.