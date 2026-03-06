Jade Magalhães mostra Serena, filha com Luan Santana, em momento de diversão

Jade Magalhães, de 32 anos, publicou nesta quinta-feira (5/3) um clique raro da filha, Serena, de um ano, com Luan Santana, de 34 anos. A influenciadora encantou os fãs do casal ao mostrar a bebê se divertindo em um momento de interação lúdica. O casal nunca mostrou o rostinho da pequena por preferir preservar o seu rostinho.

“Hoje o dia foi cheio de compromissos dela”, escreveu a influenciadora na legenda do clique em que a neném aparece em pé, vestindo um conjunto listado branco e azul, enquanto brinca com um painel de atividades que visa o desenvolvimento da coordenação motora e raciocínio lógico de bebês.

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena, que completou um ano em 28 de dezembro

No final de janeiro a família celebrou o primeiro aninho da primogênita com uma festa, apesar de Serena ter completado os 12 meses no dia 28 de dezembro. O evento teve como tema “O Carrossel Encantado da Serena” e reuniu amigos e familiares próximos.