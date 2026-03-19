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Jair Bolsonaro apresenta melhora, mas segue sem previsão de alta, diz boletim

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Jair Bolsonaro apresenta melhora, mas segue sem previsão de alta, diz boletim

Médicos avaliam que a alta do ex-presidente do Brasil deve ocorrer até o fim da semana

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Eduardo Reis

19/03/2026 às 12:27

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Jair Messias Bolsonaro (Reprodução Instagram Renan Bolsonaro )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado para tratar uma pneumonia bacteriana desde o dia 13 de março, tem evoluído clinicamente. Em boletim divulgado na manhã desta quinta-feira (19/3), a equipe médica atualizou que o quadro apresentou melhora nas últimas 24 horas e que ele seguirá em tratamento. Apesar disso, ainda não há previsão de alta.

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas”, constou no comunicado.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Jair Messias BolsonaroCrédito: Reprodução Instagram @jairmessiasbolsonaro Jair Messias BolsonaroCrédito: Reprodução Instagram @jairmessiasbolsonaro Jair Messias BolsonaroReprodução Instagram Renan Bolsonaro Jair Messias BolsonaroReprodução Instagram/@jairmessiasbolsonaro

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A equipe também destacou que o tratamento continuará, mas que o ex-presidente segue sem alta. “Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento”, finalizou o boletim.

Internação

Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia na sexta-feira (13/3), após passar por exames enquanto estava internado no hospital DF Star, em Brasília. Ele foi encaminhado à unidade de saúde depois de se sentir mal durante a madrugada no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre prisão.

Na quarta-feira (18/3), a equipe médica responsável pelo tratamento divulgou boletim informando que o ex-presidente apresentou melhora no quadro de pneumonia bacteriana e evoluiu de forma positiva. Durante coletiva de imprensa, os médicos também indicaram a possibilidade de saída dele da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até o fim da semana.

Na mesma ocasião, o cardiologista Brasil Caiado afirmou que a transferência pode acontecer em breve, embora ainda sem data definida. “A prudência manda deixarmos lá. […] Mas, acredito que pode ser daqui para o final de semana que evoluamos para uma transferência para o quarto, mas não sei exatamente o momento”, declarou o especialista a jornalistas em frente ao hospital.

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Tags:DF Star, Jair Bolsonaro

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Fonte: Portal Leo Dias

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