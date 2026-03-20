20/03/2026
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Jair Ventura defende elenco do Vitória após derrota para o Grêmio no Brasileirão

Vitória foca no Mirassol: Jair Ventura analisa derrota no Sul e projeta retorno ao Barradão no domingo

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O técnico Jair Ventura manteve o tom de confiança e proteção ao grupo de jogadores do Vitória após o revés por 2 a 0 diante do Grêmio, na Arena, na noite desta quinta-feira (19).
Divulgação/ Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Jair Ventura manteve o tom de confiança e proteção ao grupo de jogadores do Vitória após o revés por 2 a 0 diante do Grêmio, na Arena, na noite desta quinta-feira (19).

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Apesar da queda na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador fez questão de ressaltar a dificuldade histórica de pontuar como visitante na competição e evitou críticas públicas aos seus atletas.

“Estou satisfeito com o elenco, falei isso na vitória e mantenho na derrota. Não vou pedir contratação, não vou expor meus atletas”, afirmou Jair, lembrando que o time venceu o Atlético-MG recentemente e que o equilíbrio é fundamental.

Desfalques de Peso

Com informações do CNN Brasil.

O Rubro-Negro entrou em campo em Porto Alegre com uma lista extensa de baixas médicas. Ao todo, seis peças importantes ficaram de fora:

  • Goleiro: Yuri

  • Zagueiro: Edu

  • Lateral: Mateus Silva

  • Meio-campo: Dudu

  • Ataque: Marinho e Pedro Henrique

Mesmo com o time remendado, Jair Ventura destacou que a busca agora é pela regularidade. O treinador lembrou que, em edições anteriores, o clube demorou a vencer fora de casa e que o objetivo é encurtar esse prazo em 2026 para garantir uma campanha segura.

Próximo Desafio: Barradão

O Vitória não terá muito tempo para lamentar. A equipe já retorna a Salvador para se preparar para o confronto contra o Mirassol, pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida acontece neste domingo (22), às 18h30, no Barradão, onde o Leão costuma ser muito forte com o apoio de sua torcida.

A expectativa da comissão técnica é poder contar com o retorno de pelo menos dois dos jogadores que estavam no departamento médico, reforçando o setor ofensivo para buscar os três pontos e subir na tabela de classificação.

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