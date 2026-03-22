Janja mostra Lula treinando e destaca rotina ativa do presidente

A primeira-dama Janja Lula da Silva compartilhou nas redes sociais um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece realizando um treino em academia. A publicação chamou atenção ao destacar a rotina ativa do chefe do Executivo.

Nas imagens, Lula surge executando exercícios com orientação e concentração, em um ambiente de musculação. A legenda indica que o domingo começou com atividade física, reforçando que a prática faz parte do dia a dia.

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Aos 80 anos, o presidente mantém uma rotina de cuidados com a saúde e segue ativo fisicamente. Aliados destacam que o hábito de treinar contribui para o bom estado de saúde e disposição para cumprir a agenda institucional.

A publicação repercutiu entre seguidores, que comentaram sobre a disciplina e a importância da atividade física em todas as idades. O registro também reforça a imagem de um presidente que busca manter qualidade de vida mesmo com a rotina intensa do cargo.