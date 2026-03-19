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Jeff Bezos discute fundo de US$ 100 bi para transformar manufatura com uso de IA

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Jeff Bezos está em discussões iniciais para levantar US$ 100 bilhões para um novo fundo voltado à compra de empresas de manufatura que seriam reestruturadas com uso de inteligência artificial para acelerar a automação, publicou o Wall Street Journal nesta quinta-feira (19).

O fundador da Amazon.com está mantendo conversas com alguns dos maiores gestores de ativos do mundo para garantir o financiamento do projeto, disse o WSJ.

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Bezos viajou ao Oriente Médio para discutir o novo fundo há alguns meses, de acordo com o jornal.

Descrito como um “veículo de transformação da manufatura”, o fundo tem como alvo empresas de setores considerados estratégicos, como fabricação de chips, produtos militares e aeroespaciais, segundo o WSJ.

No ano passado, o The New York Times publicou que Bezos atuaria como co-presidente de uma nova startup chamada Project Prometheus, focada em IA para engenharia e fabricação de computadores, automóveis e naves espaciais.

O Project Prometheus está em negociações separadas para levantar até US$ 6 bilhões em financiamento, disse o WSJ, citando fontes familiarizadas com o assunto, e recentemente nomeou David Limp, presidente-executivo da Blue Origin, para seu conselho de administração.

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Bezos não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto. Os cofundadores do projeto, Sherjil Ozair e William Guss, não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

Fonte: InfoMoney

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