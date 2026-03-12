12/03/2026
ContilPop
Jéssica Sales e Marcus Alexandre não participam de ato que oficializa aliança entre PP e MDB

O encontro desta quinta contará com a presença da vice-governadora Mailza Assis

Jéssica é o nome cotado para ser vice na chapa de Mailza. Marcus Alexandre é pré-candidato a deputado estadual pelo partido.
Jéssica é o nome cotado para ser vice na chapa de Mailza. Marcus Alexandre é pré-candidato a deputado estadual pelo partido | Foto: ContilNet

A ex-deputada federal Jéssica Sales e o ex-prefeito Marcus Alexandre não vão participar do evento que oficializa a aliança do Progressistas com o MDB, nesta quinta-feira (12), na sede do partido.

Ambos estão comprometidos com agenda de trabalho, conforme informaram algumas fontes do alto escalão do partido ao ContilNet.

O nome para a vaga de vice não será anunciado nesta quinta-feira, como adiantou o presidente do MDB, Vagner Sales. A decisão será comunicada na próxima semana, após os líderes se reunirem e oficializarem a indicação.

O MDB aceitou as propostas do Progressistas para a aliança: indicação ao cargo de vice e apoio às chapas proporcionais do partido.

O encontro desta quinta contará com a presença da vice-governadora Mailza Assis e de outras lideranças do Progressistas.

