11/03/2026
ContilPop
Jiboia escapa de atropelamento e é salva por agentes

Durante ronda, policiais flagram jiboia atravessando rodovia e realizam soltura em área segura; veja o vídeo

Divulgação/PRF

Uma cena impressionante chamou a atenção de quem trafegava pela BR-060, em Anápolis (GO), nesta terça-feira (10). Uma jiboia por pouco não é atropelada ao atravessar rodovia em um trecho de movimento intenso. A serpente, de grande porte, foi avistada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava rondas de rotina na região.

Ao perceberem que o animal corria risco iminente de morte e que motoristas poderiam se acidentar ao tentar desviar bruscamente, os agentes da PRF realizaram uma operação de sinalização imediata. O trânsito foi parcialmente interrompido para garantir que a jiboia fosse retirada da pista com segurança.

Resgate e soltura

A serpente, que não apresentava ferimentos aparentes, foi manejada com cautela pelos policiais. Após ser retirada do asfalto, a jiboia foi levada para uma área de vegetação densa e preservada, afastada do fluxo de veículos, onde foi solta em seu habitat natural.

Agentes da PRF resgatam jiboia na BR-060 para evitar atropelamento e acidentes | Foto: Divulgação/PRF

Orientações aos motoristas

A presença de animais silvestres em rodovias que cortam áreas de preservação ou cerrados é comum nesta época do ano. A PRF reforça orientações importantes para os condutores:

  • Não maneje o animal: Nunca tente capturar ou tocar em serpentes ou outros animais silvestres, pois podem reagir de forma agressiva ou serem peçonhentos.

  • Sinalize o local: Se possível, use o pisca-alerta e mantenha distância segura.

  • Acione a autoridade: O contato deve ser feito imediatamente através do telefone 191 da PRF ou órgãos ambientais locais.

O resgate bem-sucedido evitou o que poderia ter sido uma tragédia tanto para a fauna local quanto para os usuários da rodovia. Vídeos do momento em que a serpente “desliza” para a liberdade já circulam nas redes sociais, celebrando a ação rápida dos policiais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

