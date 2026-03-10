Joabe diz que Bocalom é o ‘melhor nome’ ao governo e que ainda acredita em união política

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (10), que mantém apoio político ao prefeito da capital, Tião Bocalom, e considera o gestor o nome mais preparado para disputar o governo do Acre nas próximas eleições. Segundo o vereador, apesar das indefinições partidárias, sua posição em relação ao prefeito permanece alinhada.

Durante a conversa, Joabe destacou que acompanha a trajetória política de Bocalom há anos e avalia que o prefeito reúne experiência administrativa e capacidade de gestão para governar o estado.

“Na minha opinião ele é o melhor candidato para disputar o governo, o mais preparado, que tem mais experiência também. Estou aguardando a definição partidária dele para que nós possamos ver o que a gente faz. Mas, Bocalom, na minha opinião, é o melhor pré-candidato pra disputar a eleição, para governar”, disse.

O parlamentar disse ainda que aguarda a definição partidária do prefeito para avaliar eventuais movimentos políticos, já que uma possível mudança de sigla depende de liberação da legenda à qual está filiado, já que não há janela partidária para eventual troca de sigla agora.

Mesmo diante do cenário de articulações e alianças em construção, o presidente da Câmara reforçou que pretende continuar apoiando Bocalom independentemente de decisões partidárias futuras. Ele também afirmou acreditar na possibilidade de união entre lideranças da direita acreana, incluindo o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis, em torno de uma candidatura comum.

“Eu tenho esperança que eles se unam lá na frente, igual foi para prefeito, todos apoiaram Bocalom e acredito que isso pode acontecer mais na frente. Acho que Bocalom seria o melhor candidato para concorrer ao governo”, afirmou.

Ao comentar o posicionamento ideológico no estado, Joabe avaliou que Bocalom possui uma trajetória política identificada com a direita e que essa imagem é reconhecida pela população.

“Vejo que a história do Bocalom sempre foi de direita, a população vê no Bocalom a imagem desse político de direita, de família, mais ligado ao Bolsonarismo”, concluiu.