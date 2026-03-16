18/03/2026
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Joan Laporta supera Victor Font e é reeleito presidente do Barcelona

Com 68,18% dos votos, dirigente garante novo mandato até 2031; esta é a primeira reeleição consecutiva no clube catalão desde 1997

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Reprodução/Instagram @jlaportaoficial

O FC Barcelona definiu o seu comando para a próxima meia década. Em um pleito realizado neste final de semana, Joan Laporta confirmou seu favoritismo e foi reeleito presidente do clube catalão com uma vitória esmagadora sobre o adversário Victor Font. Laporta obteve 68,18% dos votos válidos, contra 29,78% de Font, que admitiu a derrota antes mesmo do encerramento oficial da apuração.

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O resultado é histórico: desde 1997, um presidente em exercício não conseguia ser reeleito de forma consecutiva no Camp Nou. O novo mandato de Laporta se estenderá até 2031, dando continuidade ao seu projeto de reestruturação financeira e modernização patrimonial do clube.

Os Desafios do Novo Mandato

Em seu pronunciamento após a confirmação da vitória, Joan Laporta classificou o resultado como “retumbante” e afirmou que o clube terá “os melhores anos de suas vidas” pela frente. Contudo, a agenda do presidente eleito é desafiadora.

  • Novo Camp Nou: A conclusão das obras do estádio é a prioridade máxima para garantir o retorno total das receitas de bilheteria e hospitalidade.

  • Saúde Financeira: Laporta continuará a gestão rigorosa para reduzir a dívida institucional e cumprir as regras do Fair Play Financeiro da La Liga.

  • Projeto Esportivo: A manutenção de talentos e a busca por novos reforços de peso para recolocar o Barcelona no topo da Champions League.

Resumo do Pleito: Eleições Barcelona 2026

Confira os números oficiais da votação que manteve Laporta no poder:

Candidato Porcentagem de Votos Status
Joan Laporta 68,18% Eleito
Victor Font 29,78% Derrotado
Votos em Branco/Nulos 2,04%
Período do Mandato 2026 – 2031 5 anos

A reeleição de Joan Laporta traz estabilidade política ao clube em um momento de transição. Com o apoio massivo dos sócios, o dirigente terá “mãos livres” para finalizar os acordos comerciais e os empréstimos necessários para o financiamento do Espai Barça. “Isso nos torna imparáveis”, declarou o presidente, sinalizando que a agressividade no mercado e a defesa institucional do clube continuarão sendo as marcas de sua gestão até o fim desta década.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

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