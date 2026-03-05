João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Indian Wells

O fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca, confirmou seu excelente momento no circuito mundial nesta quinta-feira (5/3). Em sua estreia no prestigiado Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, o carioca de 19 anos superou o belga Raphael Collignon (77º da ATP) com parciais de 7/6 (2) e 6/4. A vitória sólida coloca o brasileiro na segunda rodada do “quinto Grand Slam” da temporada.

Atual número 35 do ranking da ATP, Fonseca demonstrou maturidade emocional, especialmente no tie-break do primeiro set, onde dominou o adversário. No segundo set, uma quebra estratégica de serviço foi suficiente para garantir a classificação e manter a esperança de uma campanha histórica na Califórnia.

Próximo Desafio: Karen Khachanov

O caminho de João Fonseca em Indian Wells agora cruza com um dos veteranos mais perigosos do circuito. Na segunda rodada, o brasileiro enfrentará o russo Karen Khachanov, atual número 16 do mundo.

Fase Inédita: Caso vença Khachanov, será a primeira vez que Fonseca alcançará a terceira fase de um torneio deste nível.

Retrospecto: O brasileiro vem embalado pelo título do MGM Slam em Las Vegas, conquistado recentemente após vencer Reilly Opelka.

Ranking: Uma vitória contra o russo pode impulsionar João Fonseca para perto do Top 30, consolidando-o como a principal força do tênis sul-americano em 2026.

Temporada de Ouro em 2026

A evolução de João Fonseca tem sido acompanhada de perto por especialistas internacionais. O jovem, que iniciou o ano focado em grandes torneios, já mostrou que seu jogo se adapta bem às quadras rápidas americanas.

Torneio Adversário Resultado Fase MGM Slam (Las Vegas) Reilly Opelka Campeão Final Indian Wells Raphael Collignon Vencedor (2×0) 1ª Rodada Indian Wells Karen Khachanov A definir 2ª Rodada

A partida contra Khachanov ainda terá seu horário definido pela organização, mas a expectativa é de casa cheia para apoiar a nova promessa do tênis mundial. Com um saque potente e uma direita agressiva, João Fonseca entra em quadra não mais como uma zebra, mas como uma realidade que assusta os cabeças de chave do circuito.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet