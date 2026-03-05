João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Indian Wells

O fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca, confirmou seu excelente momento no circuito mundial nesta quinta-feira (5/3). Em sua estreia no prestigiado Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, o carioca de 19 anos superou o belga Raphael Collignon (77º da ATP) com parciais de 7/6 (2) e 6/4. A vitória sólida coloca o brasileiro na segunda rodada do “quinto Grand Slam” da temporada.
Atual número 35 do ranking da ATP, Fonseca demonstrou maturidade emocional, especialmente no tie-break do primeiro set, onde dominou o adversário. No segundo set, uma quebra estratégica de serviço foi suficiente para garantir a classificação e manter a esperança de uma campanha histórica na Califórnia.
Próximo Desafio: Karen Khachanov
O caminho de João Fonseca em Indian Wells agora cruza com um dos veteranos mais perigosos do circuito. Na segunda rodada, o brasileiro enfrentará o russo Karen Khachanov, atual número 16 do mundo.
-
Fase Inédita: Caso vença Khachanov, será a primeira vez que Fonseca alcançará a terceira fase de um torneio deste nível.
-
Retrospecto: O brasileiro vem embalado pelo título do MGM Slam em Las Vegas, conquistado recentemente após vencer Reilly Opelka.
-
Ranking: Uma vitória contra o russo pode impulsionar João Fonseca para perto do Top 30, consolidando-o como a principal força do tênis sul-americano em 2026.
Temporada de Ouro em 2026
A evolução de João Fonseca tem sido acompanhada de perto por especialistas internacionais. O jovem, que iniciou o ano focado em grandes torneios, já mostrou que seu jogo se adapta bem às quadras rápidas americanas.
|Torneio
|Adversário
|Resultado
|Fase
|MGM Slam (Las Vegas)
|Reilly Opelka
|Campeão
|Final
|Indian Wells
|Raphael Collignon
|Vencedor (2×0)
|1ª Rodada
|Indian Wells
|Karen Khachanov
|A definir
|2ª Rodada
A partida contra Khachanov ainda terá seu horário definido pela organização, mas a expectativa é de casa cheia para apoiar a nova promessa do tênis mundial. Com um saque potente e uma direita agressiva, João Fonseca entra em quadra não mais como uma zebra, mas como uma realidade que assusta os cabeças de chave do circuito.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet