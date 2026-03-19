19/03/2026
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João Fonseca vence em Miami e terá duelo com Alcaraz na 2ª rodada do Masters 1000

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O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Miami Open 2026. Nesta quinta-feira (19), o tenista de 19 anos derrotou o húngaro Fabian Marozsan, 46º do ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, e avançou à segunda rodada do Masters 1000 disputado nos Estados Unidos.

O próximo adversário será Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo. O jogo está previsto para esta sexta-feira, em horário ainda a ser divulgado pela organização do torneio.

Esta será a primeira partida oficial entre os dois. Em dezembro, eles se enfrentaram em uma exibição no estádio do Miami Marlins, com vitória do espanhol.

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No primeiro set contra Marozsan, Fonseca conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game e administrou a vantagem. O brasileiro chegou a abrir 4/2 e 5/3, salvou dois break-points e fechou a parcial em 6/4.

Marozsan reagiu no segundo set, quebrou cedo o saque de Fonseca, abriu 3/1 e ampliou para 5/2. Sem conseguir reverter a desvantagem, o brasileiro perdeu a parcial por 6/3.

No terceiro set, Fonseca abriu 2/0, salvou dois break-points no terceiro game para fazer 3/0 e passou a controlar o confronto. Chegou a 5/2 e confirmou a vitória com uma quebra no oitavo game, fechando em 6/2.

Fonte: InfoMoney

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