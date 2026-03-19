Jogador do Galatasaray sofre amputação parcial de dedo após acidente em partida

Clube confirmou que o atleta passaria por um procedimento cirúrgico emergencial na Inglaterra; técnico do time lamentou a lesão assustadora

Henrique Carlos

19/03/2026 às 12:37

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Momento do acidente com o jogador Noa Lang (Reprodução / X)

Uma situação preocupante e tensa aconteceu no estádio Anfield, na Inglaterra, durante a partida entre Liverpool e Galatasaray pela Liga dos Campeões. O que era para ser apenas mais um grande espetáculo do futebol europeu terminou em susto após o atacante Noa Lang, da equipe turca, sofrer a amputação parcial de um dos dedos da mão direita.

O acidente chocante aconteceu na reta final da partida, quando em uma tentativa de evitar que a bola saísse pela linha de fundo, o craque acabou se chocando violentamente contra uma das placas de publicidade. O impacto causou um corte profundo no polegar direito do atleta.

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Abrir em tela cheia Momento do acidente com o jogador Noa LangReprodução / X Momento do acidente com o jogador Noa LangReprodução / X

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A gravidade da situação ficou evidente na mesma hora. O jogador desabou no campo sentindo dores extremas e entrou em estado de choque, precisando até mesmo receber oxigênio da equipe médica ainda no gramado. Após longos minutos de atendimento e muita aflição por parte dos companheiros de equipe e adversários, o atacante foi retirado de maca e levado às pressas para um hospital.

Em nota oficial, o Galatasaray confirmou a severidade do ferimento e revelou que Lang precisaria ser submetido a um procedimento cirúrgico emergencial. “É uma situação séria no dedo dele. Ele foi levado rapidamente ao hospital e os médicos vão avaliar a necessidade de intervenção imediata”, declarou o técnico Okan Buruk.

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Tags:Futebol, Galatasaray, Jogador

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Fonte: Portal Leo Dias