Jogadores do Flamengo aplaudem Léo Pereira após primeira convocação à Seleção Brasileira

O zagueiro Léo Pereira foi selecionado por Carlo Ancelotti pela primeira vez para a Data FIFA de março, entrando para a lista de convocados da Seleção Brasileira

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira e foi aplaudido pelos jogadores na reapresentação do elenco nesta terça-feira (17/3), no CT do Ninho do Urubu. O atleta foi uma das surpresas na lista de Carlo Ancelotti.

O jogador folgou na segunda-feira, quando o treinador chamou os atletas convocados para os próximos amistosos na Data FIFA. Esse foi o primeiro contato entre os jogadores após a divulgação da lista do italiano. Do Rubro-Negro, Alex Sandro e Danilo também foram convocados.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados nesta segunda-feira (16/3). Rafael Ribeiro/CBF Léo Pereira anota o segundo gol do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes Fotos Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira com o troféu da Libertadores, conquistado contra o Palmeiras. Reprodução/@leopereira4 Léo Pereira com o troféu do Campeonato Brasileiro. Reprodução/@leopereira4 Voltar

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Léo Pereira, aos 30 anos, se estabeleceu como protagonista do Flamengo, com desempenho acima da média ao longo da temporada. Do setor defensivo campeão do ano passado, Léo foi o único a nunca ter sido convocado. No ano passado, o atleta admitiu que esperava pela convocação e se frustrou por não ser lembrado.

A Seleção Brasileira divulgou a programação para a Data FIFA de março, que inclui dois amistosos nos Estados Unidos: diante da França, no dia 26, em Boston; e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando, onde o grupo se apresenta no dia 23. Essa foi a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.