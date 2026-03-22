Jogos de futebol domingo 22 de março horários e destaques da rodada (22)

A rodada deste domingo promete movimentar torcedores em todo o país, com jogos de futebol domingo 22 de março horários envolvendo grandes clubes e confrontos importantes ao longo do dia.

Ao todo, sete partidas estão programadas, com duelos distribuídos entre a tarde e a noite, incluindo clássicos e jogos que devem atrair grande audiência.

Jogos das 16h abrem a rodada

A tarde começa com quatro partidas simultâneas, marcando o início da movimentação nos gramados:

Vasco x Grêmio – São Januário

Cruzeiro x Santos – Mineirão

Athletico-PR x Coritiba – Arena da Baixada

Remo x Bahia – Mangueirão

Os confrontos prometem equilíbrio e devem concentrar boa parte da audiência neste horário.

Jogos das 18h30 seguem com confrontos decisivos

Na sequência, dois jogos dão continuidade à rodada:

Internacional x Chapecoense – Beira-Rio

Vitória x Mirassol – Barradão

As equipes entram em campo buscando resultados importantes, com expectativa de estádios movimentados.

Rodada reúne grandes clubes neste domingo | Foto: Divulgação

Corinthians x Flamengo encerra a noite

O principal destaque do dia acontece às 20h30:

Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena

O confronto reúne duas das maiores torcidas do país e deve concentrar grande atenção, tanto nas arquibancadas quanto nas transmissões.