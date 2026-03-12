A quinta-feira (12) chegou com uma agenda que vai prender os amantes do futebol no sofá! O dia está recheado de confrontos de peso envolvendo gigantes do futebol brasileiro, e a busca pelos jogos de hoje onde assistir já disparou nas redes sociais nesta manhã.

Teremos desde duelos eliminatórios no caldeirão do Mangueirão até clássicos interestaduais em São Januário. Equipes como Fluminense, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Grêmio entram em campo nesta noite precisando da vitória.

Para você não perder nenhum lance e organizar sua resenha com os amigos, preparamos o guia definitivo de transmissões desta quinta-feira.

Agenda de Futebol: Horários dos jogos de hoje

Confira a lista oficial com todos os confrontos da noite, os estádios e em quais canais (TV aberta, fechada ou streaming) as partidas serão exibidas ao vivo:

🕖 19h00 – Remo x Fluminense

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Onde assistir: Prime Video, SporTV e Premiere (Verifique a disponibilidade no seu pacote)

🕢 19h30 – Vasco x Palmeiras

Local: Estádio de São Januário

Onde assistir: Record TV, CazéTV (YouTube) e Premiere

🕗 20h00 – São Paulo x Chapecoense

Local: Estádio do Canindé

Onde assistir: Premiere

🕤 21h30 – Grêmio x Red Bull Bragantino

Local: Arena do Grêmio

Onde assistir: Premiere transmite ao vivo

Como assistir aos jogos pelo celular?

Com os direitos de transmissão pulverizados em 2026, muitos torcedores ficam confusos na hora de achar o jogo. A dica de ouro para esta quinta-feira é:

Para jogos na Record TV / TV Globo: Você pode acessar os aplicativos gratuitos das emissoras (PlayPlus e Globoplay, respectivamente) e sintonizar na aba “Ao Vivo na TV” na hora do jogo.

CazéTV: A transmissão é 100% gratuita diretamente no aplicativo do YouTube no seu celular ou Smart TV.

Canais Fechados: Para jogos exclusivos do Premiere ou SporTV, é necessário ter a assinatura ativa no aplicativo Canais Globo ou Prime Video.

Fonte: Redação ContilNet Esportes com informações da CBF