ContilPop
Escrito por Bacci Notícias
jojo-todynho-faz-reflexao-apos-namorado-sofrer-infarto;-veja

Horas depois da confirmação do infarto de seu namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, a cantora e influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (6) para fazer uma reflexão sobre o acontecimento.

Ele precisou ser internado às pressas na noite desta quinta-feira (5) e segue em observação no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em um post nos stories do Instagram, Jojo compartilhou a seguinte frase em um fundo branco:

“A certeza mais bonita de todas é que Deus nunca nos deixa atravessar nada sozinhos”.

Namoro recente de Jojo Todynho

A artista assumiu o namoro com Thiago Gonçalves em fevereiro do ano passado, quando o policial a pediu em compromisso durante a comemoração do aniversário de 28 anos da famosa.

O post Jojo Todynho faz reflexão após namorado sofrer infarto; veja apareceu primeiro em Bacci Noticias.

